EcoFlow DELTA 2 Max ufficiale in Italia: energia ogni giorno per 10 anni

Abbiamo già approfondito in passato su queste pagine la power station portatile EcoFlow DELTA 2, ma adesso è arrivato il momento di effettuare un passo ulteriore. Infatti, il brand ha ufficializzato per l'Italia la stazione di alimentazione portatile di ultima generazione DELTA 2 Max.

Comunicato stampa: Milano, 25 maggio 2023 - EcoFlow, azienda leader nelle soluzioni energetiche ecocompatibili, presenta oggi DELTA 2 Max, una power station portatile progettata per 10 anni di utilizzo a casa o in viaggio. Con una capacità di base di 2.048Wh, espandibile fino a 6.144Wh con due batterie aggiuntive, gli utenti potranno personalizzare la loro soluzione energetica in base alle proprie esigenze specifiche.

"DELTA 2 Max rappresenta il nostro impegno nell'offrire soluzioni energetiche ecocompatibili e d'avanguardia, per soddisfare le esigenze dei clienti che desiderano condurre uno stile di vita più efficiente dal punto di vista energetico e più consapevole nei confronti dell'ambiente, a fronte dell'aumento del costo della vita e del protrarsi della crisi energetica", ha dichiarato Magda Teresa Partyka, Communications Manager per l'Europa di EcoFlow. "Con la sua ricarica rapida, l'impressionante durata e l'elevata potenza, DELTA 2 Max è l'alleato perfetto".

Fino a 10 anni di uso quotidiano

DELTA 2 Max utilizza batterie LFP di qualità premium, che garantiscono la durata più elevata attualmente disponibile sul mercato. In media, la maggior parte dei prodotti analoghi del settore perde circa il 20% della capacità dopo 500 cicli di ricarica. Tuttavia, DELTA 2 Max scende a questo livello solo dopo 3.000 cicli di ricarica - sei volte di più rispetto ai suoi concorrenti.

Ciò significa che DELTA 2 Max è in grado di fornire energia affidabile per un periodo di 10 anni se utilizzato una volta al giorno. Inoltre, per garantire un'affidabilità ancora maggiore, EcoFlow offre anche una garanzia di 5 anni.

Il leader del settore per la ricarica veloce

Dotato della tecnologia X-Stream brevettata da EcoFlow, DELTA 2 Max vanta una velocità di ricarica rapida leader nel settore. Con un ingresso AC di 2300W e un ingresso solare massimo di 1000W, DELTA 2 Max può essere caricato tramite l'ingresso AC dallo 0 al 100% in 81 minuti o tramite l'ingresso solare dallo 0 al 100% in 2,3 ore.



Inoltre, in caso di necessità di immagazzinare una grande quantità di energia in tempi molto ridotti, DELTA 2 Max può essere caricato in AC dallo 0 all'80% in soli 53 minuti - quattro volte più velocemente rispetto allo standard del settore. E non solo: tramite la doppia carica AC e solare, può passare dallo 0 all’80% in soli 43 minuti, il che lo rende la power station portatile ideale per i momenti imprevisti della vita.

Fonte di energia affidabile per quasi ogni tipo di elettrodomestico

DELTA 2 Max è dotato di un'uscita AC da 2400W in grado di alimentare il 99% degli elettrodomestici, tra cui asciugacapelli, scaldabagni, forni a microonde e condizionatori. Può inoltre alimentare fino a 13 dispositivi contemporaneamente, anche durante la ricarica. Con la modalità X-Boost, DELTA 2 Max è in grado di alimentare alcuni apparecchi fino a 3100W. Questo è particolarmente importante per le persone che vivono off-grid, in quanto l'elevata potenza di DELTA 2 Max consente loro di godere dello stesso livello di comfort offerto da una casa alimentata in modo tradizionale.

Bollette più basse con EcoFlow PowerStream e molto altro ancora

DELTA 2 Max è compatibile con l'impianto fotovoltaico da balcone EcoFlow PowerStream, che raccoglie e converte l'energia solare per uso domestico. Con PowerStream, che può generare circa 1.039kWh di elettricità all'anno, DELTA 2 Max immagazzina l'energia solare in eccesso accumulata durante il giorno e aiuta gli utenti a risparmiare sulle bollette dell'elettricità.



Con un peso di 23 kg, DELTA 2 Max è del 30% più leggero rispetto alla media del mercato attuale ed è facile da spostare all'interno della casa o da portare con sé. DELTA 2 Max funziona in modo silenzioso, emettendo non più di 30db quando l'ingresso o l'uscita è inferiore a 500W entro un raggio di 50cm, rendendolo adatto all'uso indoor.

Prezzi e disponibilità

EcoFlow DELTA 2 Max sarà disponibile per l'acquisto il 31 maggio sul sito Web di EcoFlow e su Amazon, con un bundle composto da DELTA 2 Max e un pannello solare portatile da 400W, che godrà di uno sconto di €149 e sarà venduto al prezzo di €2.899.

DELTA 2 Max sarà venduto al prezzo di €2.099 e sarà disponibile con la DELTA 2 Max Extra Battery, venduta separatamente a €1.499.



Sul sito web di EcoFlow, dal 25 al 31 maggio, gli utenti potranno ottenere 500 EcoCredits iscrivendosi alla newsletter di EcoFlow presente nella pagina del prodotto DELTA 2 Max. Dopo l'iscrizione, gli utenti riceveranno EcoCredits doppi acquistando DELTA 2 Max o uno qualsiasi dei suoi bundle tra il 31 maggio e il 6 giugno. Grazie agli EcoCredits accumulati, gli utenti potranno acquistare una borsa DELTA 2 Max.

Su Amazon, a partire dal 31 maggio, i primi 100 clienti che acquisteranno DELTA 2 Max o uno qualsiasi dei suoi bundle riceveranno in omaggio una borsa DELTA 2 Max.