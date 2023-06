EcoFlow lancia in Europa l'impianto fotovoltaico da balcone PowerStream

Doppio passo in avanti di EcoFlow in Europa. L’azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni energetiche ecocompatibili, ha annunciato il lancio nel Vecchio Continente di EcoFlow PowerStream, il primo impianto fotovoltaico da balcone con power station portatile.

Il nuovo sistema permette agli utenti di accedere all’energia solare giorno e notte, con conseguente riduzione delle bollette energetiche e la fornitura di energia di riserva.



PowerStream completa le soluzioni proposte da EcoFlow in Europa, e comprende il Microinverter EcoFlow PowerStream, i pannelli solari, le Smart Plugs e l’app EcoFlow per il monitoraggio e l’ottimizzazione del consumo energetico in tempo reale. Il sistema, spiega EcoFlow, è progettato per offrire un valore duraturo nel tempo ed è compatibile con tutte le power station portatili di EcoFlow inclusa la DELTA 2 Max con capacità di base di 2.048Wh espandibile fino a 6.144Wh.



Dal suo canto, l’impianto fotovoltaico può immagazzinare l’energia in eccesso generata durante il giorno nella power station portatile, che può essere utilizzata per alimentare la casa durante la notte o quando la luce solare è insufficiente. L’input solare massimo è di 800W e PowerStream genera circa 1.039kWh di elettricità all’anno, che la power station portatile può utilizzare completamente.



A livello d’installazione, PowerStream è progettata per essere facile da montare: gli utenti possono installarla da soli dal momento che tutte le componenti sono plug and play.



L’acquisto può essere completato anche sullo store ufficiale di Amazon, dove sono disponibili tre diversi kit:

No Storage Kit con Microinverter EcoFlow PowerStream, quattro pannelli solari flessibili da 100W, un cavo EcoFlow BKW-DELTA EB, due cavi EcoFlow Super Flat e due EcoFlow Smart Plugs , a 1.082 Euro;

con Microinverter EcoFlow PowerStream, quattro pannelli solari flessibili da 100W, un cavo EcoFlow BKW-DELTA EB, due cavi EcoFlow Super Flat e due EcoFlow Smart Plugs , a 1.082 Euro; 1kWh Storage Kit , con No Storage Kit e power station EcoFlow DELTA 2 a 2.281Euro;

, con No Storage Kit e power station EcoFlow DELTA 2 a 2.281Euro; 2kWh Storage Kit con 1kWh Storage Kit (con due pannelli solari rigidi da 400 W invece di quattro pannelli solari flessibili da 100 W) e una power station EcoFlow DELTA Max 2000 a 2.709 Euro.

Contestualmente a questo lancio, EcoFlow ha anche inaugurato la nuova sede europea di Düsseldorf ed il primo showroom europeo dove sono esposti tutti i prodotti e le innovazioni di EcoFlow.