Ecoflow lancia i Summer Sale: tanti prodotti in offerta fino al 27%

Con l’estate alle porte, EcoFlow lancia oggi i Summer Sale che fino al 17 Luglio sul sito ufficiale EcoFlow e su Amazon propongono sconti fino al 27% su tanti prodotti del listino.

Il kit di accumulo da 2 kWh PowerStream per giardino è disponibile a 2914 Euro al posto di 3912 Euro.

Wave 2 con batteria, ovvero il condizionatore portatile senza fili che può raffreddare e riscaldare un’area effettiva di 10mq, passa al prezzo di 1799 Euro con batteria extra. Glacier, ovvero il frigo-congelatore portatile con macchina per il ghiaccio integrata e batteria rimovibile, invece passa a 1199 Euro nel bundle con la batteria extra al suo interno.

DELTA Max, la stazione di alimentazione espandibile fino a 6 kWh con le batterie supplementari intelligenti in grado di fornire energia elettrica alla casa in tutte le situazioni, nel bundle con due pannelli solari da 400W è disponibile a 3297 Euro e rappresenta il prodotto più scontato del periodo.

EcoFlow sottolinea che i vantaggi non finiscono qui: durante i Summer Sale, i clienti che effettueranno un acquisto sul sito ufficiale EcoFlow riceveranno EcoCredits raddoppiati, che potranno essere utilizzati come buoni per futuri acquisti.

La lista completa delle offerte è disponibile direttamente attraverso questo indirizzo, mentre per le condizioni di vendita e spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.