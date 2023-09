EcoFlow, fino a 300 euro in meno con le promo per un autunno all'avventura!

Ad aprile 2023, EcoFlow ha annunciato la nuova gamma tra frigoriferi portatili con macchina del ghiaccio e uno dei robot tosaerba più avanzati in commercio. In vista dell'autunno, l'azienda ha annunciato le sue nuove iniziative promozionali.

La promozione "Power Your Autumn Adventure" sarà attiva dal 15 settembre al 15 ottobre 2023 e consentirà di avere accesso a importanti sconti proprio in vista delle avventure outdoor autunnali, tra campeggi ed escursioni, ma anche come backup per la vita di tutti i giorni.

Con i nuovi sconti si potranno risparmiare fino a 300 euro su prodotti selezionati, come ad esempio DELTA Max 1600, la power station pensata come riserva energetica domestica, con uno sconto del 19% sul prezzo di listino.

RIVER 2 Max, invece, è scontato del 17% per un risparmio di 100 euro. Il bundle con condizionatore WAVE 2 e batteria supplementare può essere acquistato con uno sconto di 300 euro (15%).

In aggiunta a questi interessanti sconti, dal 18 al 25 settembre 2023 ci sarà anche la EcoCredits Week dedicata agli iscritti al portale EcoFlow, per ottenere vantaggi maggiori oltre alle riduzioni di prezzo, con EcoCrediti, omaggi e tanto altro.

Se siete curiosi di scoprire la nostra esperienza con i prodotti EcoFlow, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro provato di due mesi in compagnia di EcoFlow Blade, il tosaerba robot della compagnia.