EcoFlow, offerte in occasione del Black Friday 2022 su power station portatili

EcoFlow, azienda di soluzioni energetiche ecocompatibili, presenta le proprie offerte dedicate al Black Friday sulle power station portatili, pronte a garantire l’accesso all’energia nei contesti outdoor, durante attività all’aria aperta o in necessità di mantenere carichi più dispositivi tecnologici contemporaneamente.

Tra i prodotti EcoFlow coinvolti nelle promozioni del momento abbiamo innanzitutto la stazione di ricarica EcoFlow DELTA, venduta a 1.199 euro al posto di 1.449 euro. Questo modello è compatibile con un’ampia gamma di dispositivi (compresa la maggior parte degli elettrodomestici o utensili per il fai da te), dispone di 4 prese CA da 1800 W e offre una capacità di 1260 Wh con un peso di 14 Kg. È perfetta per l’utilizzo domestico, in barca o per ricaricare anche piccoli veicoli elettrici.

Il modello EcoFlow DELTA Max viene invece proposto a 1.599 euro o 2.099 euro a seconda del modello desiderato, tra DELTA Max 1600 e DELTA Max 2000. Questa power station è dotata di 2400 W di potenza continua con un eccezionale picco massimo di 5000 W. Dispone inoltre di un’alta capacità, 1612 Wh per Delta Max (1600) o 2016 Wh per Delta Max (2000) e fino a 6048 Wh grazie al design espandibile, e di doppia ricarica, il tutto racchiuso in soli 22 Kg di peso. DELTA Max può competere, per capacità e prestazioni, con alcuni dei generatori a benzina presenti sul mercato: è quindi adatto per chi necessita di grande potenza e durata, per non restare mai a corto di energia.

Infine, i pannelli solari EcoFlow permettono di trasformarle in power station completamente autosufficienti, e costano 299 euro o 549 euro rispettivamente per le versioni da 110W e 220W.

