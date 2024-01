EcoFlow presenta DELTA Pro Ultra: il primo generatore ibrido smart a batteria al mondo

In occasione del CES 2024, EcoFlow ha presentato una nuova soluzione per la casa: si tratta di DELTA Pro Ultra, un sistema di backup e generatore ibrido intelligente a batteria per la casa che è stato etichettato come il più potente al mondo.

EcoFlow DELTA Pro Ultra, a livello tecnico, è un sistema di backup di energia residenziale che è progettato per per le interruzioni prolungate e per l’uso quotidiano, e grazie ad una capacità unica di 6kWh, una potenza di 7200W ed un input solare di 5,6kW può alimentare un’intera abitazione. Garantita anche la compatibilità con diversi fonti energetiche tra cui energia solare e gas, che possono soddisfare un’ampia gamma di esigenze energetiche.

DELTA Pro Ultra può essere caricato tramite corrente alternata, pannelli solari e generatori di gas, il che garantisce la massima flessibilità ed un tempo di backup prolungato. La soluzione è adatta anche per soluzioni di alimentazione off-grid, grazie al design modulare e portatile, compresi camper e piccole case. Dopo l’installazione infatti è immediatamente pronto per l’uso e fa parte di un ecosistema in grado di evolversi e crescere per soddisfare le mutevoli esigenze degli utenti nel tempo.

Presentato anche Smart Home Panel 2, che offre un modo semplice per integrare Delta Pro Ultra in qualsiasi abitazione per una rapida transizione dalla rete al backup con commutazione automatica.

"Di fronte alla crescente insicurezza energetica dovuta a guasti della rete e a condizioni meteorologiche estreme, abbiamo sviluppato DELTA Pro Ultra insieme a Smart Home Panel 2 per affrontare queste sfide“, dichiara Brian Essenmacher, responsabile dello sviluppo commerciale di EcoFlow per il Nord America. ”Il nostro obiettivo è quello di dare ai singoli utenti la libertà di scegliere le migliori soluzioni energetiche di uso quotidiano per la propria abitazione e di garantire loro la massima tranquillità durante le interruzioni di corrente”.