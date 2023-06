EcoFlow presenta PowerOcean, la nuova batteria solare domestica trifase

In occasione della fiera europea ees 2023, EcoFlow ha presentato PowerOcean, la nuova batteria solare domestica trifase, che si aggiunge all’impianto fotovoltaico da balcone PowerStream di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine.

I componenti chiave di PowerOcean sono un inverter ibrido trifase e le batterie LFP: ogni batteria è dotata di un convertitore DC-DC integrato che consente una conversione da 48V a 800V, e fa in modo che l’inverter ibrido possa operare facilmente con una sola batteria. Grazie ad una capacità base di 5kWH, PowerOcean è espandibile fino a 45kWh connettendo ad un massimo di 9 batterie: in questo modo è possibile personalizzare la propria soluzione in base al proprio fabbisogno energetico.



PowerOcean, grazie all’utilizzo di celle CATL con chimica LFP offre 6000 cicli di ricarica e può alimentare la propria casa ogni giorno per più di 15 anni. Ogni batteria comprende un modulo di protezione antincendio integrato che si attiva nel caso la temperatura superi i 170 gradi Celsius. I moduli di riscaldamento automatico presenti in ogni batteria ne assicurano anche il funzionamento con temperatura di -20 gradi Celsius. EcoFlow sottolinea che l’intero sistema è classificato IP65.



EcoFlow ha però anche presentato PowerOcean DC Fit, una soluzione semplice ed economica con cui integrare una batteria di accumulo. DC Fit utilizza le stesse batterie di PowerOcean e permette la connessione direttamente con gli impianti fotovoltaici esistenti. Non necessita, inoltre, della sostituzione di cavi AC ed è compatibile con la maggior parte degli inverter PV.



EcoFlow PowerOcean e PowerOcean DC Fit saranno disponibili in Germania a partire dal 14 giugno 2023.

È possibile registrarsi inserendo la propria mail sul sito di EcoFlow per ricevere un preventivo gratuito.