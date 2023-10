EcoFlow sconta le centrali elettriche portatili per la Festa delle Offerte Amazon Prime

Anche EcoFlow in occasione della Festa delle Offerte Amazon Prime propone una serie di sconti sui propri prodotti. Molti modelli delle centrali elettriche portatili, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine, possono essere acquistati a prezzi ridotti fino alla giornata di domani, con possibilità anche di effettuare il pagamento a rate.

Di seguito gli sconti:

Centrale Elettrica Portatile EcoFlow DELTA 2 con capacità espandibile da 1 a 3 kWh, batteria LFP, ricarica rapida, generatore solare per alimentazione domestica di emergenza, campeggio e camper: 799 Euro

con capacità espandibile da 1 a 3 kWh, batteria LFP, ricarica rapida, generatore solare per alimentazione domestica di emergenza, campeggio e camper: 799 Euro ECOFLOW Centrale Elettrica Portatile RIVER 2 Pro , Batteria LiFeP04 da 768 Wh, Ricarica rapida in 70 min, 3 prese CA da 800 W, Generatore solare per campeggio/camper/uso domestico: 599 Euro

, Batteria LiFeP04 da 768 Wh, Ricarica rapida in 70 min, 3 prese CA da 800 W, Generatore solare per campeggio/camper/uso domestico: 599 Euro ECOFLOW Centrale Elettrica Portatile RIVER 2, batteria LiFeP04 da 256 Wh/ricarica rapida in 1 ora, uscita fino a 600 W, generatore solare (pannello non incluso) per campeggio/camper/uso domestico: 199 Euro

Le promozioni in questione saranno disponibili fino alle 23:59 di domani, 11 Ottobre 2023, in esclusiva per gli iscritti al programma Prime. La consegna è gratuita e garantita a stretto giro di orologio su alcuni modelli, mentre per altri i tempi di attesa sono leggermente più elevati.