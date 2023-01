EcoFlow, tante novità al CES 2023: c'è anche un condizionatore portatile

In occasione del CES 2023, EcoFlow ha presentato ben tre nuovi dispositivi intelligenti che vanno ad ampliare ulteriormente il proprio ecosistema di prodotti e soluzioni per l’alimentazione portatile ed energia rinnovabile.

A spiccare è il condizionatore d’aria portatile Wave 2, che si aggiunge a due prodotti che hanno ricevuto premi come il CES 2023 Honorees: si tratta del robot tosaerba Blade ed il frigorifero portatile Glacier con tanto di macchina per il ghiaccio integrata.

EcoFlow Blade rappresenta il primo tosaerba robotizzato al mondo che raccoglie l’erba tagliata. Più economico dei servizi di tosatura professionali, richiede un minore sforzo fisico rispetto ai tosaerba standard, e semplifica la manutenzione del prato.

Wave 2 invece è il successore diretto del primo condizionatore portatile Wave: la seconda generazione è in grado di riscaldare e raffreddare, e rende la vita ancora più confortevole all’aperto e negli spazi isolati.

EcoFlow Glacier rappresenta il primo frigorifero portatile del settore a disporre di una macchina per il ghiaccio integrata, che fa in modo che gli alimenti restino freschi ed il ghiaccio sia sempre a disposizione.

“Siamo entusiasti di presentare i nostri nuovi dispositivi intelligenti e l’innovativa soluzione di alimentazione di riserva domestica al CES 2023. Negli ultimi anni siamo stati colpiti da una pandemia che ha sconvolto la nostra vita, abbiamo assistito a un aumento delle bollette dell’elettricità e a fenomeni meteorologici estremi che stanno creando una situazione energetica sempre più instabile. Ecco perché EcoFlow offre un’alimentazione più semplice che mai - per permettere agli utenti di trarre il massimo dalla propria vita, che si tratti di risparmiare tempo e costi o di renderla più confortevole tra le mura domestiche, all’aperto e in spazi mobili” ha dichiarato Brian Essenmacher, Head of Business Development di EcoFlow.