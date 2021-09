L'ecologo che introdusse una farfalla in un habitat sconosciuto... insieme a tre parassiti

L'ecologo Ilkka Hanski trent'anni fa commise uno sbaglio davvero importante. Mentre l'esperto si trovava sull'isola di Sottunga nell'arcipelago delle Åland, introdusse le farfalle Melitaea cinxia per vedere come una popolazione potesse sopravvivere all'interno di un habitat ostile. All'interno di queste farfalle, però, c'erano tre parassiti.

Nonostante siano passati 30 anni da questa introduzione accidentale, e nonostante siano stati condotti molti sforzi per debellare questa minaccia, queste specie di parassiti e le farfalle introdotte rimangono in vita sulla minuscola isola di 27 chilometri quadrati. In un nuovo studio, pubblicato il 7 luglio sulla rivista Molecular Biology, i ricercatori hanno cercato di capire in che modo siano sopravvissuti.

Le farfalle si nutrono di due piante da prato e nonostante numerosi eventi di quasi estinzione, queste creature sono sopravvissute con una diversità genetica notevolmente elevata. Allo stesso modo, quindi, anche i tre parassiti sopravvivono. Questi sono: le larve della vespa Hyposoter horticola (che vengono iniettate all'interno delle uova per nutrirsene), l'iperparassitoide Mesochorum e un batterio chiamato Wolbachia pipientis.

Come hanno fatto a sopravvivere? Semplicemente grazie alle farfalle. "La farfalla depone da 50 a 200 uova. La ricerca suggerisce che la vespa può trovare ognuna di queste covate di uova di farfalla nel campo", ha dichiarato l'autore dello studio. "Quando queste sono pronte a schiudersi come larve, il parassita depone le sue uova all'interno del guscio d'uovo della farfalla ancora intatto. Quindi finché la farfalla è presente, è probabile che anche la vespa persista".

Nonostante la straordinaria sopravvivenza delle farfalle e dei loro parassitoidi, queste creature potrebbero presto scomparire a causa dei cambiamenti climatici.