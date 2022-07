Ecco il nuovo ecosistema digitale dell'Inter, tra sito, app e contenuti on-demand

L'Inter ha annunciato il lancio della sua nuova piattaforma per i tifosi, che passa attraverso un restyling del sito, un'app completamente rinnovata e contenuti esclusivi per gli appassionati del club.

*INIZIO COMUNICATO*

"MILANO – La visione dell’Inter nello sviluppo del proprio brand prosegue attraverso il percorso di innovazione e digitalizzazione: il Club nerazzurro presenta oggi il nuovo Digital Ecosystem, una nuova piattaforma che evolve l’esperienza di fruizione delle properties digitali del Club e permette ai tifosi di vivere il mondo Inter in modalità sempre più immersiva.

La prima release, online a partire da oggi, vede il sito e l’app totalmente rinnovati dal punto di vista del design e della fruizione dei contenuti e un nuovo e-commerce per un’esperienza di acquisto senza precedenti. L’evoluzione delle piattaforme digitali del Club si svilupperà ulteriormente con nuovi e importanti aggiornamenti che verranno rilasciati nei prossimi mesi.

Questo nuovo traguardo testimonia il continuo investimento da parte del Club in nuovi strumenti sempre più innovativi, in grado di offrire esperienze sempre più personalizzate ed esclusive ai tifosi di tutto il mondo, che a partire da oggi avranno un accesso privilegiato al mondo Inter.

Il nuovo Digital Ecosystem presenta un sito e un’app completamente rinnovati sia nel design che nei contenuti: i tifosi avranno infatti accesso a materiali esclusivi e saranno disponibili nuove modalità per seguire la squadra più da vicino che mai. Anche il design ha subito una revisione completa in linea con la nuova identità visiva del brand. Ulteriore novità è la presenza di nuove features, come i video-on-demand, fruibili da adesso in poi direttamente sul sito grazie alla nuova piattaforma OTT integrata, e l’IM Plus account, l’area riservata gratuita che darà accesso a contenuti esclusivi.

Il nuovo e-commerce ridefinisce invece l’esperienza di acquisto sullo store online, offrendo ai fan un canale di vendita all’avanguardia e focalizzato sui tifosi. Perfettamente integrato nel nuovo ecosistema digitale, il nuovo e-commerce (disponibile in sei lingue, diverse valute locali e numerosi metodi di pagamento) proporrà una gamma sempre crescente di items sia a marchio Inter che in collaborazione con altri brand e in edizione limitata, valorizzando così i prodotti nerazzurri, progettati e sviluppati con sempre maggiore attenzione alla qualità e al design e in grado di incontrare i diversi gusti dei fan a livello globale.

Il nuovo ecosistema digitale, moltiplicando i touch points e rendendoli sempre più interattivi, permetterà una profilazione più qualificata dei fan nerazzurri, consentendo al Club di offrire loro experience digitali su misura. Aumenteranno inoltre le opportunità commerciali per l’e-commerce, il ticketing a disposizione de partner. Saranno infatti disponibili slot di contenuti dedicati in grado di raggiungere quotidianamente migliaia di appassionati di calcio e mini siti dedicati dove è possibile creare esperienze immersive personalizzate.

Il progetto è stato concepito e sviluppato in collaborazione con due leader global companies del settore: per la realizzazione del nuovo e-commerce il Club si è affidato a PwC Italia, mentre il sito internet e l’App sono state rinnovate insieme a DEPT, utilizzando la piattaforma di streaming online di StreamAMG."

*FINE COMUNICATO*