ECOVACS DEEBOT T20 Omni, 400 Euro di sconto per il Black Friday su Amazon

Mentre continua lo sconto su ECOVACS X2 OMNI, in occasione della Settimana del Black Friday 2023 il brand propone anche uno sconto di 400 Euro su ECOVACS DEEBOT T20 OMNI, se confrontato il prezzo di listino.

Il modello interessato, nello specifico, è il seguente:

ECOVACS DEEBOT T20 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 6000Pa con Stazione Svuota Polvere e Pulizia Sollevamento Automatico Moci, Lavaggio Acqua Calda, Tappeti, Rilevamento ostacoli 3D, Alexa/APP: 699 Euro (1099 Euro)

Sostanzialmente, quindi, il risparmio è del 36% rispetto al prezzo di listino, e rappresenta un'ottima occasione per portare a casa il robot aspirapolvere. La promozione sarà disponibile fino al 27 Novembre 2023.

Il robot è completamente compatibile anche con Alexa ed a livello tecnico è dotato di un panno rotante con potenza di aspirazione di 6000Pa in grado di offrire una pulizia profonda anche agli angoli. Presente anche un sistema di sollevamento intelligente del panno di lavaggio che, utilizzando gli aultrasuoni, è in grado di riconoscere moquette e tappeti con un elevato tasso di precisione. Il DEEBOT in questione è dotato anche della prima tecnologia ECOVACS di lavaggio ad acqua calda a 55 gradi Celsius.

Amazon permette di effettuare il reso entro il 31 Gennaio 2024 per tutti gli ordini effettuati durante il periodo del Black Friday.