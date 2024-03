ECOVACS DEEBOT T20e OMNI Robot Aspirapolvere scontato di oltre il 50%, assurdo!

Amazon impazzisce e per le offerte di primavera sconta il robot aspirapolvere ECOVSCS DEEBOT T20e OMNI di oltre il 50%, in questo modo andrete a risparmiare oltre 600 euro sul prezzo di listino, normalmente fissato a 1.399,00€.

ECOVACS DEEBOT T20e OMNI a 649 euroSi tratta di una potente stazione di pulizia All-inOne, grazie al sistema OZMO Turbo 2.0 con panno rotante, che vanta un'enorme potenza di aspirazione di 6000Pa, offre un'esperienza di pulizia profonda, anche negli angoli più difficili.

Grazie alla tecnologia a ultrasuoni identifica moquette e tappeti per una pulizia senza pensieri. Il sistema di pulizia rotante OZMO Turbo 2.0 è unico e ruota i panni fino a 180 volte al minuto, applicando una pressione costante sul pavimento, elimina efficacemente anche le macchie ostinate. Infine la tecnologia TrueDetect 3D 3.0 usa la luce per generare immagini 3D e scansionare perfettamente gli oggetti sul pavimento come scarpe, calzini o giocattoli.

ECOVSCS DEEBOT T20e OMNI supporta anche i comandi vocali grazie all'assistente YIKO ed è compatibile con Alexa per pianificare il percorso e l'orario di pulizia, rendendo così il processo completamente automatizzato. Un perfetto alleato per una casa sempre lustra e splendente, ECOVACS DEEBOT T20e OMNI è in vendita su Amazon al prezzo di 649 euro con uno sconto del 54% sul listino.