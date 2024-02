Ecovacs, ecco la nuova gamma: dalla pulizia dei vetri al giardinaggio

Ecovacs ha condotto uno studio per studiare più a fondo le abitudini di pulizia della casa degli italiani. Il risultato? A quanto pare la cosa che ci piace fare di meno è pulire i vetri, al primo posto con il 37% delle "preferenze". Secondo e terzo posto per la tosatura dell'erba e i pavimenti.

Quest'analisi serve l'assist ad Ecovacs per presentare la sua nuova gamma 2024, che comprende le Serie GOAT, WINBOT e DEEBOT.

Come abbiamo già avuto modo di scoprire nel nostro ultimo approfondimento sui migliori prodotti Ecovacs del 2023, l'azienda riesce a coprire tutti e tre gli ambiti con i suoi device intelligenti per la pulizia domestica. Il DEEBOT X2 Combo è ancora più potente e arriva fino a 8.700 Pa in aspirazione con tecnologia OZMO Turbo 2.0, filtraggio a 4 stadi e spazzole. Si tratta di una soluzione OMNI All-in-one con stazione di svuotamento che può anche lavare il mop a 60 °C per renderlo pronto a un nuovo ciclo di pulizie.

Arriverà nei negozi a partire dall'11 aprile 2024 a un prezzo consigliato di 1.599 euro. Tre i sistemi GOAT per il 2024, tra cui il nuovo G1-2000, modello premium dotato di "garage" come postazione di riposo e ricarica. Il modello G1-800, invece, è il nuovo entry level della famiglia e promette buone prestazioni di tosatura, mappatura e automazione a un prezzo più accessibile. I due andranno a unirsi al G1-1600 nella Serie GOAT G1. Il G1-800 viene proposto a un prezzo di 1.099 euro, mentre il G1-2000 a 1.999 euro. Entrambi arriveranno sul mercato il 6 marzo 2024. Terzo robot tosaerba in arrivo è il GOAT GX-600, che verrà venduto a 1.299 euro con preorder a partire dal 20 marzo 2024. Si tratta di un nuovo modello privo di limitazioni di confini, con riconoscimento completamente automatico delle zone da tagliare. Quanto all'area da coprire, può gestire fino a 600 m2. Ultimo ma non ultimo, il nuovo WINBOT W2 e il fratello maggiore WINBOT W2 OMNI con stazione dedicata, venduti rispettivamente a 499 euro e 599 euro a partire dal 6 marzo 2024.