Ecovacs, il TOP degli elettrodomestici costa 100 euro in meno!

ECOVACS DEEBOT T30 OMNI ha dimensioni estremamente compatte: 409*490*480mm. Riduce il volume e l'altezza del 30%. Il suo design compatto consente una facile installazione, anche in aree ristrette, mantenendo il serbatoio dell'acqua facilmente accessibile. Oggi puoi acquistarlo a un prezzo unico: 799 euro applicando il coupon da 100 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA L'elettrodomestico riduce al minimo il rumore, quindi può essere usato anche di notte. Le sue caratteristiche avanzate includono svuotamento, lavaggio, asciugatura, pulizia e riempimento automatici, consentendo il funzionamento a mani libere.

La tecnologia TruEdge con adattamento del panno è straordinaria per pulire gli angoli, per una pulizia precisa dei bordi. Grazie al sensore di prossimità da 1 mm e alla retrazione automatica per evitare gli ostacoli, rileva e naviga in modo intelligente intorno agli ostacoli, garantendo prestazioni durature ed efficienti.

La struttura altamente resistente garantisce un funzionamento affidabile, mentre la tecnologia TruEdge migliora l'efficienza di pulizia.

Da aggiungere poi la tecnologia ZeroTangle che evita il groviglio dei capelli e garantisce un'aspirazione efficiente. Il robot dispone di un doppio pettine e di una spazzola a rulli antigroviglio, riducendo al minimo la necessità di manutenzione e offrendo un'esperienza di pulizia senza intoppi.

Il potente sistema di aspirazione HyperForce aumentato a 11.000 Pa, rende il robot altamente efficiente nella rimozione di sporco e polvere da tappeti e pavimenti duri. Pur rispettando i pavimenti più delicati.

