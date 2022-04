Ecuador fa la storia: è il primo paese a riconoscere diritti legali agli animali selvatici

Il mondo animale, purtroppo, come ben sappiamo è sempre in pericolo: quando gli esseri umani hanno a che fare con le creature selvatiche, in molti tristi casi non si pensa alle loro vite. In Ecuador, però, la situazione da febbraio è piuttosto diversa in quanto, sorprendentemente, lo Stato ha elevato lo status legale degli animali selvatici.

Come ripreso da ScienceAlert, la sentenza chiave che ha portato a questa decisione riguarda il caso di una scimmia lanosa chiamata Estrellita, la quale è morta per un improvviso arresto cardiorespiratorio dopo che le autorità locali ecuadoriane l’hanno sequestrata dalla casa della bibliotecaria Ana Beatriz Burbano Proaño, dove ha vissuto per ben 18 anni, sin da quando aveva un mese.

La bibliotecaria ha dunque intentato una causa per far tornare Estrellita nella sua abitazione facendo leva sullo stress causato alla scimmia ancora prima di sapere del suo decesso. Il tribunale, tuttavia, ha infine stabilito che ambedue le parti interessate hanno violato i diritti di Estrellita: le autorità non hanno tenuto conto delle esigenze dell’animale, la bibliotecaria l’ha invece privata della vita nella natura.

La corte ha quindi stabilito con una sentenza storica che i diritti della natura riconosciuti a livello costituzionale ancora dal 2008 conferiscono agli animali selvatici diritti legali distinti. Dal caso specifico di Estrellita, si è chiarito che “l'autorità ambientale avrebbe dovuto proteggere i diritti di Estrellita esaminando le sue circostanze specifiche prima di mettendola allo zoo”, mentre la signora Burbano avrebbe dovuto concederle il diritto alla libertà fisica in primis.

L'avvocato ambientalista ecuadoriano Hugo Echeverría ha quindi affermato: “Sebbene i diritti della natura fossero sanciti dalla costituzione, prima di questa decisione non era chiaro se i singoli animali potessero beneficiare dei diritti della natura ed essere considerati titolari dei diritti come parte della natura. La corte ha affermato che gli animali sono soggetti di diritti, protetti dai diritti della natura”.

