In Ecuador le tartarughe giganti stanno per estinguersi perché sono mangiate dall'uomo

Recentemente il procuratore generale dell'Ecuador ha rilasciato una dichiarazione che invita gli abitanti della repubblica a smettere di mangiare le famose tartarughe giganti delle isole Galapagos, in quanto le popolazioni delle creature si stanno riducendo pericolosamente e non è escluso il rischio di estinzione.

Per farvi capire, il governo ha inviato una squadra di funzionari alle isole Galapagos, situate a quasi 1.000 chilometri al largo del paese, per indagare sulla morte di quattro tartarughe giganti. Nonostante sia illegale cacciare questi animali, secondo gli esperti vengono comunque braccate a causa della loro carne, considerata una prelibatezza.

"Questo non è un incidente isolato", ha affermato l'organizzazione no profit Galapagos Conservancy con sede negli Stati Uniti in una dichiarazione. I resti senza vita di 15 tartarughe delle Galapagos in pericolo di estinzione sono stati trovati su una delle isole nel 2021 e le autorità competenti stanno facendo in modo che questa barbarie non si verifichi nuovamente quest'anno.

Potrebbe sembrare incredibile, ma il numero della popolazione è stato decimato dall'inizio del XIX secolo, quando le creature vennero scoperte per la prima volta, perché i marinai avevano l'abitudine di nutrirsi con le loro carni (ecco perché molti sono rimasti sorpresi dal ritrovamento di questa specie dopo 100 anni). Da allora ad oggi, sottolinea lo studio, la loro popolazione è stata ridotta dall'85 al 90%.

La Galapagos Conservancy ha definito il bracconaggio e il consumo delle tartarughe un "crimine ambientale", ed è un peccato perché questi esseri viventi potrebbero presto mostrarci il segreto della loro longevità.