Via agli eDays di eBay: sconti folli su Galaxy S22 e TV LG OLED

Prendono oggi il via gli eDays di eBay, la nuova iniziativa promozionale del marketplace online che propone tantissimi sconti su un'ampia gamma di prodotti, che comprendono anche quelli d'elettronica ed informatica oltre che di videogiochi ed accessoristi. Tra i protagonisti troviamo i Samsung Galaxy S22 ed un TV LG OLED.

Di seguito, nella fattispecie, la lista dei prodotti che possono essere acquistati ai super prezzi:

Samsung Galaxy S22 5G 8/128GB: 659,90 Euro

8/128GB: 659,90 Euro Samsung Galaxy S22 Ultra 12/256Gb: 1089,90 Euro

12/256Gb: 1089,90 Euro TV LG OLED 55C1 da 55 pollici Ultra HD 4K Smart HDR: 856,90 Euro

Come si può vedere direttamente nelle schede, i prezzi mostrati sono più alti. Tuttavia, eBay in occasione degli eDays mette a disposizione il coupon "MENO15EDAYS", che deve essere inserito al momento del pagamento (senza le virgolette ovviamente), che storna la parte restante pari al 15% e fa calare il prezzo a quello indicato direttamente nella lista poco sopra.

Su alcuni prodotti la disponibilità è indicata come limitata, motivo per cui in caso d'interesse consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in quanto le unità potrebbero terminare rapidamente.

Tutti i prodotti ovviamente beneficiano di tutti i vantaggi previsti dalla garanzia cliente di eBay, ed i venditori sono tutti certificati top con il 99% di feedback positivi. Le condizioni di vendita e spedizione sono disponibili nelle singole pagine.