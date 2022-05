eDays eBay: sconti anche su iPhone 13, iPhone SE 2022 ed iPhone 12

Ancora protagonisti gli eDays di eBay, il nuovo volantino disponibili da oggi sul sito web ufficiale del marketplace. Dopo aver riportato le offerte su Nintendo Switch ed Xbox Series S, torniamo in ambito tech dove segnaliamo degli sconti molto interessanti su diversi modelli di iPhone.

Nella fattispecie, ecco i modelli scontati:

iPhone 13 Pro - 256 Gigabyte: 1059,90 Euro

- 256 Gigabyte: 1059,90 Euro iPhone SE 2022 - 64 gigabyte: 373,99 Euro

- 64 gigabyte: 373,99 Euro iPhone 12 - 128 Gigabyte: 629,99 Euro

Anche in questo caso, i prezzi visualizzati nella scheda sono diversi rispetto a quelli indicati nella lista. Tuttavia, al momento della finalizzazione dell'ordine è necessario inserire il coupon "MENO15EDAYS", senza virgolette, per ottenere lo sconto aggiuntivo.

Il codice è disponibile fino al 29 maggio 2022, la data in cui scadranno gli eDays di eBay. Tuttavia, la disponibilità su alcuni dei prodotti in questione è indicata come "limitata" direttamente nella pagine dedicate, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Per tutti i dettagli sulla spedizione ed il reso, invece, vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti dove sono disponibili le informazioni di cui avete bisogno. Gli iPhone in questione sono ovviamente nuovi e non usati: è possibile anche effettuare il pagamento con PayPal, oltre che con carte Visa, Mastercard ed American Express, oltre che con Google Pay.