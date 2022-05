eDays eBay: sconti su MacBook Air con M1 e notebook HP

Continuano gli eDays di eBay. Quest'oggi segnaliamo una serie di sconti molto interessanti su MacBook Air M1 e notebook HP. Le promozioni sono davvero molto interessanti e si possono risparmiare ottime somme di denaro rispetto a quelle di listino.

Sconti eBay su laptop e MacBook

MacBook Air 13 pollici con M1 8/256Gb: 879,90 Euro

pollici con M1 8/256Gb: 879,90 Euro HP 250 G8 con i5, schermo da 15,6 pollici, 8GB di RAM, SSD da 512Gb e Windows 11 Home: 416,49 Euro

con i5, schermo da 15,6 pollici, 8GB di RAM, SSD da 512Gb e Windows 11 Home: 416,49 Euro HP G8 255 con R5-5500U/8GB/512GBSSD e Windows 11 Home: 424,91 Euro

Come avvenuto in altre circostanze, anche qui nelle schede dei singoli prodotti sono visualizzati prezzi più alti. Per farli calare basta inserire, al momento del pagamento e fino al 29 Maggio 2022, il coupon "MENO15EDAYS" senza virgolette: in questo modo il sistema provvederà a stornare il 15% corrispondente.

La spedizione è gratuita e garantita in tre giorni. Come metodo di pagamento sono accettate le carte Visa, Mastercard ed American Express oltre che PayPal e Google Pay. La restituzione è invece garantita in 30 giorni con rimborso totale ed il venditore che paga le spese di restituzione.

Ovviamente, come sempre, vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti per eventuali modifiche. Tutti i prodotti in questione sono venduti da negozi che hanno il 99% di feedback positivi.