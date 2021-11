eDays eBay: sconto extra su tanti modelli di TV per il Black Friday

Anche eBay prende parte al Black Friday 2021 con gli eDays, che permettono di effettuare degli interessanti acquisti a prezzi ridotti, rispetto a quelli di listino. Nella fattispecie, fino a domani 21 Novembre 2021 è possibile godere di uno sconto extra del 10% utilizzando un coupon ad hoc.

Come leggiamo nella pagina dedicata agli eDays di eBay, il codice da utilizzare è “NOV21EDAYS” e permette di risparmiare il 10% sul prezzo di un prodotto già scontato, per un massimo di 50 Euro. Sono previsti massimo due utilizzi per utente, e sono supportati anche i pagamenti con PayPal.

Per quanto riguarda i TV presenti in offerta, il TCL 55P610 da 55 pollici è disponibile a 399 Euro, con un risparmio di 30 Euro rispetto ai 429 Euro di listino, mentre il 55UP78006LB da 55 pollici passa a 499 Euro, dagli 849 Euro imposti dal produttore.

Non mancano i TV QLED: il Samsung QE55Q80AATXZT da 55 pollici è invece disponibile a 799 Euro, dai 1499 Euro di listino. Sempre fronte Samsung, segnaliamo anche lo sconto sull’UE75TU7090U da 75 pollici, che viene proposto 799 Euro, mentre se siete interessati agli OLED di LG, l’A1 da 55 pollici viene proposto a 969,90 Euro.

Tutte le offerte sono accessibili direttamente sulla pagina ufficiale di eBay.