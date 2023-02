Edgar Allan Poe ha previsto il futuro nel suo unico romanzo completato?

Chiunque abbia studiato letteratura a scuola si sarà sicuramente imbattuto in Edgar Allan Poe, saggista statunitense iniziatore del racconto poliziesco, del giallo psicologico e anche della letteratura dell’orrore. Ma sapete che nel suo unico romanzo completato potrebbe avere previsto il futuro?

Nel 1838, Edgar Allen Poe scrisse il suo unico libro completato, The Narrative Of Arthur Gordon Pym Of Nantucket, in cui descriveva un naufragio in cui sopravvissero solo quattro persone. La permanenza sopra il relitto della nave naufragata costrinse tre di esse a ricorrere al cannibalismo per sopravvivere, uccidendo e mangiando un ragazzo di nome Richard Parker.

Ebbene, esattamente 46 anni dopo la pubblicazione del libro il fatto avvenne davvero nel naufragio dello yacht Mignonette del 1884, divenuto poi un importante procedimento penale inglese che stabilì un precedente importante nella common law (la necessità non è una difesa contro un'accusa di omicidio). In tale circostanza, tre marinai si trovarono costretti a uccidere un certo Richard Parker pur di sopravvivere nell’attesa di soccorsi o del raggiungimento di un luogo abitato.

Quindi, Poe ha predetto il futuro, nel senso che (più o meno) ha narrato la vicenda del Mignonette molti anni prima. Per qualcuno si tratta della manifestazione dei “poteri psichici” di Edgar Allan Poe, per altri è una mera coincidenza: Richard Parker è un nome non così raro, condiviso da varie persone famose e generalmente comune nella popolazione.

Inoltre, la vicenda narrata dallo scrittore si ferma nel nome alle coincidenze: nel romanzo Richard Parker propone di tirare a sorte e di conseguenza viene ucciso, mentre il vero Richard Parker era malato – e forse addirittura in coma – quando venne ucciso. Come se non bastasse, i nomi delle altre persone a bordo dello yacht Mignonette hanno nomi diversi. Infine, bisogna considerare che al tempo i naufragi avvenivano con cadenza mensile.

In poche parole, parlare di una vera “previsione” è davvero difficile per quanto sembri tale.

