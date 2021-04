Edge, Microsoft starebbe pensando di limitare l'autoplay dei video

Dopo l'importante presa di posizione che permetterà al browser di Microsoft basato su Chrome di accorciare i tempi fra gli aggiornamenti da sei a quattro settimane, seguendo dunque la stessa cadenza del browser Google, sembra che le novità non siano finite.

Nella nuova versione di Edge Canary infatti, è spuntata una nuova impostazione. Parliamo di Autoplay Limit Default Setting, che dovrebbe dunque limitare se non bloccare del tutto l'autoplay dei video sui siti web come impostazione di base, salvo eventuali modifiche da parte dell'utente finale.

Quando impostato su Limit Enabled, la riproduzione automatica dei video e dunque anche il sonoro, verrà disabilitato. Attualmente invece l'Autoplay del browser Microsoft Edge è di tipo permissivo per impostazione di default.

Microsoft starebbe pianificando un rilascio graduale dopo un'approfondita fase di test, poiché la navigazione su alcuni siti web con il blocco dell'autoplay potrebbe causare dei malfunzionamenti.

Ricordiamo infine, che Microsoft ha pianificato l'addio alla versione Legacy di Microsoft Edge per il patch Tuesday di aprile 2021, data in cui la vecchia versione del browser verrà rimossa e sostituita con la versione stabile di Edge basato su Google Chrome. Questa sostituzione è stato già apportata invece per chi si ritrova nel binario beta di Windows, in seguito al rilascio della build 19043.899 (21H1) di Windows 10.