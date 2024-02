Edge non è un gatekeeper per l'UE: potrà tornare a essere il browser di default su Windows

L'entrata in vigore del Digital Markets Act dell'UE è ormai dietro l'angolo: il DMA, infatti, diventerà effettivo a partire dal 4 marzo. In queste settimane, l'Unione Europea sta finalizzando l'elenco dei servizi considerati "Gatekeeper": l'ultimo aggiornamento vede la rimozione di tre importanti app per smartphone e PC.

Nelle scorse ore vi avevamo anticipato che iMessage non verrà considerato un Gatekeeper dall'UE, ma ora altre due app si aggiungono all'elenco: in particolare, Microsoft Edge e Bing non sono dei Gatekeeper secondo le ultime regole elaborate dall'Unione Europea. Al contempo, anche il servizio di Microsoft Advertising non rientra in questo elenco.

Le regole europee considerano Gatekeeper tutti quei servizi con almeno 45 milioni di utenti attivi nell'Unione Europea e con un ricavo annuo di almeno 7,5 miliardi di Euro. Nella lista originale dei Gatekeeper erano stati inclusi sia iMessage che Edge e Bing, ma Apple e Microsoft hanno fatto ricorso contro la decisione comunitaria e hanno dimostrato che le tre piattaforma non superano i requisiti minimi per rientrare in questa classificazione.

O meglio, dopo una "analisi approfondita" la Commissione Europea ha deciso che iMessage, Edge, Bing e Microsoft Advertisting "pur superando i livelli quantitativi di ricavi e utenti mensili attivi, non si qualificano come dei servizi Gatekeeper. La decisione è stata raggiunta grazie agli input degli stakeholder più rilevanti del settore".

Ciò significa che Apple non dovrà permettere l'interoperabilità di iMessage con i servizi terze parti (cosa che invece Meta dovrà fare con Whatsapp, che rientra nella lista dei Gatekeeper), mentre Microsoft potrà continuare a promuovere Edge come browser di default su Windows 11. Intanto, comunque, sia Apple che Microsoft rientrano tra i Gatekeeper per l'UE in altre categorie: entrambe, con iOS e Windows, ricadono in questa categoria nel settore dei sistemi operativi, mentre Microsoft è tra i Gatekeeper del mondo dei social network (con LinkedIn) e Apple è nell'elenco per via di Safari e dell'App Store di iPhone.