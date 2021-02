Edge, non solo Web App: il browser Microsoft porterà i widget su Windows 10

A poche settimane dal pensionamento della versione Legacy di Edge, il colosso di Redmond sembra fortemente orientato verso un'esperienza sempre più immersiva e ricca di informazioni e personalizzazioni, sia su Windows che sullo stesso browser web, il quale presto sarà definitivamente disponibile solo su base Chromium.

Secondo quanto riportato da Windows Latest, Microsoft è infatti al lavoro su un nuovo sistema di widget basati sul browser Edge, da applicare sul desktop di Windows.

Dopo l'introduzione delle PWA, o Progressive Web Apps, per colmare la mancanza di app native UWP per la piattaforma desktop di Microsoft, abbiamo avuto modo di apprezzarne l'utilità, soprattutto con portali di streaming quali Disney+ o Youtube.

Tornando alla notizia, i nuovi web widget di Microsoft Edge sono attualmente in fase di test interno. Il loro funzionamento è molto simile a quanto avviene già con le PWA. Basterà quindi selezionare l'opzione relativa al windget, dopodichè ci verrà chiesto dove posizionarlo sul desktop e il gioco è fatto.

La differenza con le web app consiste nel fatto che il widget resterà fisso sul desktop e continuerà a essere utilizzabile anche se il browser non è in esecuzione in background.

I widget non sono l'unica novità della prossima versione del browser Edge. Microsoft starebbe infatti sviluppando un sistema di ricerca fra le schede aperte. Spesso capita di aprirne a decine e di non riuscire più a trovare quella che ci serve e poter effettuare una ricerca rapida per trovare quella giusta potrebbe essere una soluzione interessante per semplificarci la vita.