Edge segue Chrome: aggiornamenti più frequenti anche sul browser Microsoft

La notizia sul cambio di approccio da parte di Google sugli aggiornamenti di Chrome ha suscitato parecchio interesse negli addetti ai lavori, soprattutto per via del vecchio canone delle sei settimane. Ora sembra che anche Microsoft Edge sia destinato a seguire lo stesso percorso del suo non più lontano parente.

Nel blog ufficiale, Microsoft ha infatti annunciato che si adeguerà al nuovo sistema di Chrome a partire dalla versione 94 di Edge, pianificata per settembre, seguendo quindi la stessa numerazione del browser di Google.

Il nuovo approccio di Big G prevede il rilascio di un nuovo major update ogni quattro settimane, quindi con una cadenza decisamente più incalzante rispetto al sistema delle canoniche sei settimane attualmente in vigore.

Nel post pubblicato da Microsoft si legge inoltre che "per aiutare i nostri clienti aziendali che necessitano di una tempistica estesa per gestire gli aggiornamenti, Microsoft Edge offrirà un'opzione Extended Stable allineata a un ciclo di rilascio di 8 settimane". I clienti Enterprise dunque potranno beneficiare di un piano a cadenza otta-settimanale su richiesta, altrimenti anche sui loro sistemi verrà applicato di default il nuovo sistema delle quattro settimane.

Un ulteriore passo in avanti per il sempre migliore browser Microsoft, che si prepara a dire addio alla versione Legacy entro aprile.