Edge X30: spunta online il primo impressionante benchmark del flagship Motorola

Motorola Edge X30 ormai non ha più segreti, specie dopo che un dirigente dell'azienda ha pubblicato online la prima foto del device. Tuttavia, man man che ci avviciniamo alla presentazione ufficiale del 9 dicembre, le informazioni sullo smartphone aumentano grazie a una serie di leak, rumor e, per la prima volta, benchmark.

A quanto pare, infatti, Motorola Edge X30 è apparso su Geekbench, noto portale di benchmark per smartphone, dopo essere stato approvato dalle istituzioni di certificazione cinesi 3C e TENAA nelle ultime settimane. Il benchmark, in particolare, ci dà un'idea della potenza del device e, soprattutto, delle sue caratteristiche tecniche.

Il test è stato condotto su un device chiamato Motorola XT2201-2, che secondo gli esperti può essere ricondotto al Motorola Edge X30. Lo smartphone possiede un chip SD8G1, che abbrevia la dicitura Snapdragon 8 Gen 1, che rappresenta il SoC del device, il quale dovrebbe essere il primo smartphone dotato del nuovo chipset Qualcomm ad uscire sul mercato, benché Xiaomi non sia d'accordo.

Potete dare un'occhiata al benchmark completo nell'immagine in calce: Motorola Edge X30 ha ottenuto 6.348 punti in single-core e 13.144 punti in multi-core, un risultato di tutto rispetto per una versione quasi-definitiva del device. La versione testata su Geekbench 4 è stata quella con 12 GB di RAM, ma lo smartphone potrebbe arrivare in Cina con una configurazione da addirittura 16 GB di RAM.

Inoltre, il benchmark rivela che il dispositivo avrà preinstallato Android 12, il che fa di Edge X 30 il primo smartphone flagship al mondo con Android 12 precaricato. Infine, Motorola stessa ha confermato alcune caratteristiche del proprio smartphone di punta: esso avrà un display OLED con refresh rate da 144 Hz, HDR10+ e colori a 10 bit. La dimensione dello schermo sarà di 6.67", mentre la sua risoluzione dovrebbe essere in FullHD+.

Motorola Edge X30 dovrebbe poi avere una batteria da 5.000 mAh con il supporto al fast charging fino a 68W. Dal punto di vista della fotocamera, invece, lo smartphone sarà dotato di una selfie camera da ben 60 MP e due fotocamere posteriori da 50 MP, insieme ad una macro camera da 2 MP. Il device dovrebbe essere annunciato il 9 dicembre, mentre le sue vendite potrebbero iniziare già la settimana dopo, il 15 dello stesso mese.