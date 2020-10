L'edificio ecosostenibile: la nuova frontiera dell'architettura

A Cebu, nelle Filippine, è stato costruito un enorme e meraviglioso palazzo ecosostenibile, chiamato The Raimbow Tree, ispirato all'iconico eucalipto arcobaleno locale della zona. Il suo design sorprendentemente accattivante si è guadagnato l'attenzione del mondo intero.

L'eucalipto arcobaleno è famoso per l'effetto naturale che si verifica quando la corteccia si stacca, rivelando strati di diverso colore, infatti, l'edificio imita questo fenomeno grazie all'utilizzo di oltre 30mila piante divise per i suoi 32 piani. Ma non è soltanto il suo aspetto a distinguerlo quanto la progettazione accurata dei materiali a cura di Vincent Callebaut, il quale ha voluto organizzare il palazzo mescolando il linguaggio architettonico di Cebu alla cultura locale.

Le capanne di nipa, o meglio le Bahay Kubo, sono delle strutture utilizzate dai popoli indigeni filippini e questo è stato di grande ispirazione per l'architetto che ha fabbricato 1.200 moduli di legno impiegati nella costruzione della torre. Il design dell'intero edificio entra in armonia con l'ambiente, escogitato soprattutto per ricevere la certificazione ambientale LEED e BERDE, i quali assicurano la sua completa sostenibilità.

Le bande scure di legno che circondano l'edificio - e lo costituiscono - sono state ottenute attraverso un antico metodo giapponese, lo Yakisugi, il quale prevede di bruciare la superficie del legno in modo da renderlo, prima di tutto, più resistente al fuoco, secondariamente, un naturale insetticida. Infatti tale materiale si occupa di eliminare i fastidiosi parassiti da appartamento. Questo procedimento non mette a rischio l'integrità del legno, anche se bisogna considerare che il legno è comunque più infiammabile di altri materiali, come il cemento o l'acciaio.

Grazie all'ingente quantità di piante e alberi sui balconi, questo permette la respirazione di aria pulita e non inquinata dallo smog, riduce l'effetto del calore urbano e, cosa più importante, funge da foresta verticale che trattiene la CO2 in cambio di una migliore qualità dell'aria, esattamente come fa la mini foresta che purifica l'aria che può essere collocato all'interno delle nostre case!