Sono tanti gli eroi che sono vissuti nel nostro mondo e che meritano di essere stimati e ricordati. Edward Jenner è uno di questi. Non ha salvato il mondo da una spietata banda di super cattivi, ma ha creato il primo vaccino al mondo, debellando una malattia che stava uccidendo 50 milioni di persone all'anno alla fine del XVIII secolo, il vaiolo.

Nel 1796, il vaiolo dilagava in Inghilterra non trovando alcun ostacolo sulla sua strada; non esisteva una cura e l'unico metodo sviluppato per affrontarla all'epoca era infettare deliberatamente le persone con una piccola dose di pus del vaiolo, nota come variolazione, nella speranza che si sviluppasse una lieve infezione e in seguito il paziente sviluppasse l'immunità. Insomma, come potrete immaginare la situazione era critica.

All'epoca girava una voce secondo cui le lattaie fossero immuni al vaiolo. Si pensava che i produttori di latte non fossero in grado di contrarre il vaiolo dopo aver contratto il vaiolo bovino, un'infezione delle mucche. Jenner era molto interessato a questa diceria e così, nel maggio 1796, gli si presentò davanti un'opportunità: una cameriera, Sarah Nelmes, entrò nel suo ufficio per chiedergli di un'eruzione cutanea sulla sua mano. Era stata infettata dal vaiolo bovino.

Jenner decise di testare l'idea dell'immunità iniettando il pus della lattaia infetta nel figlio di 8 anni del suo giardiniere - sicuramente un'azione che ai giorni d'oggi non considereremo per nulla legale ed etica. Il giovane, di nome James Phipps, così come previsto si ammalò e impiegò 10 giorni per riprendersi dalla sua infezione da vaiolo bovino.

Visto il "successo" Jenner inoculò al figlio del suo giardiniere il vero vaiolo e incredibilmente sopravvisse... l'immunità funzionava! Il medico provò questa operazione per ben 20 volte, iniettando continuamente i pus infetto al povero Phipps, ma fortunatamente non sviluppo mai la malattia. Oggi Edward Jenner è considerato il padre dell'immunizzazione.

I vaccini di oggi, inoltre, vengono fatti anche con le piante di tabacco.