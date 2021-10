Edward Mordrake, l'uomo con due facce: è davvero una leggenda metropolitana?

Quello di Edward Mordrake è ancora oggi un caso che gli esperti faticano a bollare per veritiero. Mordrake, secondo quanto si dice, era un uomo che aveva due facce, letteralmente. La prima era quella del suo viso, la seconda era dietro la sua nuca.

Sono tante le storie su Edward, alcune dicono che quando l'uomo piangeva di dolore e tristezza, la seconda faccia preferiva sorridere o sogghignare e viceversa. Si diceva, inoltre, che le labbra dell'altra faccia borbottassero continuamente qualcosa di inudibile. Mordrake morì suicida molto giovane, a 23 anni, ed era considerato psicotico (a questo proposito, questi avatar digitali potrebbe aiutare le persone affette da psicosi).

Tuttavia, molto probabilmente la figura dell'uomo - su cui le fonti scarseggiano - non è mai esistita. Il primo riferiamo a Mordrake si trova in un articolo scritto del Boston Post del 1885 e venne scritto dallo scrittore di fantascienza Charles Lotin Hildreth; a detta dello scrittore, la sua fonte era il Royal Scientific Society, ma non è chiaro se questa società sia esistita veramente. Con tata scarsità di prove, l'articolo era sicuramente una bufala: Edward Mordrake molto probabilmente non è mai esistito.

Tuttavia, la notizia di un uomo con due facce si diffuse rapidamente in tutto il mondo e professionisti medici avviarono una serie di studi sulla possibilità dell'esistenza di qualcosa del genere. Nel 1896, una coppia di medici, Walter L. Pyle e George M. Gould, citarono una storia al riguardo nel loro libro "Anomalie e curiosità della medicina".

Il libro conteneva le registrazioni dei casi medici più innaturali della storia, tra cui il caso Mordrake, conosciuto ufficialmente "duplicazione craniofacciale", condizione esistente anche negli animali (come questo serpente con due teste). Un caso simile a quello di Edward è quello di un altro uomo di nome Chang Tzu Ping, che visse fino all'età adulta con caratteristiche facciali aggiuntive e una bocca in più.