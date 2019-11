Edward Snowden: Facebook, Amazon e Google abusano dei dati personali degli utenti

A sei anni di distanza dalla pubblicazione dei documenti sulle attività di sorveglianza dell'NSA, e qualche mese dopo la pubblicazione della propria autobiografia, Edward Snowden ha riconosciuto che qualcosa nel mondo sta cambiando. In collegamento video nel corso del Web Summit però non ha risparmiato le frecciate ai giganti del web.

Pur riconoscendo che "le persone sono abbastanza spesso arrabbiate con le persone giuste, ma per le ragioni sbagliate", Snowden ha affermato che spesso gli utenti "sono vittime di abusi, in particolare da parte di Google, Amazon e Facebook a causa del loro modello di business".

Snowden non se l'è presa direttamente con le compagnie, perchè "ogni cosa che sostengono è legale. Sia che stiamo parlando di Facebook che dell'NSA, abbiamo legalizzato l'abuso delle persone attraverso i dati personali".

L'ex analista dell'Agenzia Governativa ha accusato le tre compagnie di aver adottato un modello di business che basandosi sulla raccolta dei dati personali e sensibili degli utenti, abusa della raccolta delle informazioni personali. Di fatti, secondo Snowden, Facebook, Amazon e Google sono complici della sorveglianza di massa di cui aveva parlato nei documenti trapelati.

Le tre società dal loro canto non hanno risposto ad una richiesta di commento arrivata dai colleghi di CNET.

L'analista ha anche affermato che quando i governi e le società iniziano a lavorare insieme, si crea una concentrazione di potere definita "la mano sinistra e destra dello stesso corpo", che genera un livello di controllo ed influenza che solleva dubbi sul fatto che il beneficio valga il costo. "Se si crea un potere irresistibile, che sia detenuto da Facebook o da qualsiasi Governo, la domanda è: come fare a controllare l'espressione di quel potere quando viene usato contro il pubblico?".

Bordate anche per la normativa GDPR dell'Europa, che da molti americani è considerato un esempio di protezione dei dati. Snowden l'ha definita una "tigre di carta" in quanto non ha portato ad alcuna multa significativa.