Edward Snowden: il Governo degli Stati Uniti non sta nascondendo gli alieni nell'Area 51

Edward Snowden ha allontanato la teoria cospirazionista secondo cui il governo degli Stati Uniti nasconderebbe gli alieni nelle sue strutture top secret dell'Area 51. L'ex analista della NASA nel corso del podcast di Joe Rogan ha precisato di non aver trovato alcun riferimento a questo presunto programma nei database della CIA.

Snowden ha parlato con Rogan dalla Russia, dove gli è stato concesso asilo politico a seguito delle rivelazioni che hanno portato alla scoperta del programma di sorveglianza del Governo Americano.

"Ho avuto accesso alle reti dell'NSA, della CIA e dei servizi segreti, oltre che ai loro database. Non ho trovato nulla a riguardo" ha affermato, riferendosi alla storica teoria, che ciclicamente riprende quota e di recente è stata anche oggetto di un raid da parte di un piccolo gruppo di persone.

Tuttavia, Snowden non ha escluso del tutto l'eventualità ed ha ammesso che è possibile che i riferimenti fossero presenti in alcune banche dati a cui ha accesso solo il personale che possiede le autorizzazioni per visualizzare informazioni classificate.

Rogan, dal suo canto ha affermato che "tutti vogliono credere nelle teorie cospirazioniste perchè aiutano la vita a dare un senso. Ci aiuta a credere che qualcuno abbia il controllo".

Nel libro pubblicato lo scorso mese, disponibile anche in Italia, Snowden ha anche allontanato altre teorie sull'atterraggio sulla Luna ed i cambiamenti climatici. In uno stralcio della biografia, l'informatico ha affermato che "per quanto ne so, gli alieni non hanno mai contattato la Terra, o almeno non i servizi segreti statunitensi".