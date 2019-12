Edward Snowden non vedrà un centesimo per il suo libro: il Governo USA si prenderà tutto

Vi abbiamo già parlato su queste pagine del libro di Edward Snowden, in cui la talpa della NSA (National Security Agency) ha descritto la sua vita e tutte le vicende legate al programma di spionaggio messo in atto dal Governo USA.

In Italia il libro si chiama "Errore di sistema" ed è stato pubblicato dalla casa editrice Longanesi. Ebbene, a quanto pare, al Governo degli Stati Uniti d'America non è andato proprio giù quanto scritto dalla talpa della NSA. Infatti, dopo l'annuncio di una causa legale in seguito alla pubblicazione del libro, nelle ultime ore è arrivata la sentenza della corte dello Stato della Virginia, che ha dato ragione al Governo USA.

In particolare, stando anche a quanto riportato dal Business Insider, questo significa che i profitti derivanti dal libro non andranno in alcun modo ad Edward Snowden. Il Governo degli USA impedisce al 36enne di trarre profitto anche da tutte le attività legate alla promozione del libro. Il motivo ufficiale è da ricercarsi nel fatto che la talpa della NSA non ha presentato il testo alla CIA e all'NSA prima della pubblicazione, violando in questo modo le varie clausole di segretezza che aveva firmato. In parole povere, per pubblicare il libro, Snowden avrebbe dovuto richiedere un'autorizzazione alla CIA e all'NSA, vista la presenza di informazioni relative alla sicurezza nazionale.