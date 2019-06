Edward Snowden paragona la tracciabilità di internet alla bomba atomica

L'ex analista dell'NSA, Edward Snowden, di recente ha parlato in occasione di una convenction sulla sicurezza informatica a Trondheim, in Norvegia. Nel suo discorso ha discusso di vari temi, tra cui il tracciamento di massa da parte dei giganti della Silicon Valley, che è stato paragonato ad un'arma di distruzione di massa.

L'allarme di Snowden è importante: "se non fermiamo l'attuale processo di manipolazione e tracciamento di massa, il costo sociale sarà enorme e forse irreversibile" ha affermato in collegamento da Mosca.

"Il desiderio umano di interagire e cooperare è stato trasformato in un sistema totalitario di controllo sociale" ha affermato l'attivista americano, secondo cui "internet è in grado di connettere tutto il mondo senza confini, però è stato corrotto, come l'applicazione della fisica nucleare è stata rubata alla medicina e impiegata per costruire la bomba atomica".

Secondo Snowden, il controllo di massa si sta manifestando tramite "l'accesso e la vendita di dati personali da parte di soggetti privati che insieme ai governi di certi paesi sono in grado di influenzare perfino le elezioni delle nostre democrazie". Su quest'ultimo punto qualche giorno fa è stato pubblicato il rapporto della Commissione Europea secondo cui la Russia avrebbe cercato di aumentare l'astensionismo alle elezioni europee tramite l'utilizzo dei social media.