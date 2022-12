Edward Snowden avrebbe prestato giuramento alla Russia - Aggiornata

Va ricordato che Lindsay Mills, la moglie di Snowden, è fuggita con lui in Russia in seguito alla questione delle rivelazioni relative all'NSA. In ogni caso, sembra che il giuramento prestato alla Russia da parte di Snowden sia legato al, riportiamo testualmente dalla fonte, "proteggere la libertà e l'indipendenza della Federazione Russa, a essere fedeli alla Russia, [e] a rispettarne la cultura, la storia e le tradizioni". L'obiettivo della talpa dell'NSA sembra però più che altro quello di evitare l'estradizione negli Stati Uniti d'America . La controversa vicenda non sta di certo passando inosservata, come ben potete immaginare. Aggiornamento ore 11:13 03/12/2022 : in un tweet pubblicato da Snowden , si legge: "sono in Russia perché la Casa Bianca ha cancellato intenzionalmente il mio passaporto per intrappolarmi qui. Hanno *abbattuto l'aereo diplomatico del Presidente della Bolivia* per impedirmi di andarmene, e continuano a interferire con la mia libertà di movimento. Nel caso non fosse chiaro".

After years of separation from our parents, my wife and I have no desire to be separated from our SONS.



After two years of waiting and nearly ten years of exile, a little stability will make a difference for my family. I pray for privacy for them—and for us all. https://t.co/24NUK21TAo pic.twitter.com/qLfp47uzZ4 — Edward Snowden (@Snowden) September 26, 2022

I'm in Russia because the White House intentionally canceled my passport to trap me here. They *downed the President of Bolivia's diplomatic aircraft* to prevent me from leaving, and continue to interfere with my freedom of movement to this day.



In case that was unclear. https://t.co/hOb2Azc41G — Edward Snowden (@Snowden) December 2, 2022