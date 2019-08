Edward Snowden sta per svelare al mondo i segreti di Instagram e Facebook: 'ci spiano'

Edward Joseph Snowden, una delle talpe di spicco della NSA (National Security Agency), è spesso salito agli onori delle cronache per le sue soffiate legate al programma di spionaggio degli Stati Uniti d'America ai danni dei propri cittadini. Ebbene, ora l'uomo che ha tenuto sotto scacco gli USA con le sue rivelazioni sta per tornare.

Infatti, come spiegato dallo stesso Snowden su Twitter, nelle prossime settimane la "talpa del Datagate" spiegherà al mondo "come Instagram e Facebook ci spiano e i metodi che abbiamo per limitare le informazioni in loro possesso". Inoltre, l'informatico e attivista statunitense ha anche annunciato che presto arriverà un suo libro chiamato "Permanent Record" (in Italia il titolo è "Errore di sistema"), in uscita il prossimo 17 settembre. Non si tratta di un giorno casuale: in quella data ricorre l'osservanza federale americana sull'adozione della Costituzione degli Stati Uniti.

Insomma, a quanto pare Edward Snowden sta per tornare con nuovi e interessanti dettagli. Se siete soliti utilizzare i social network, probabilmente dovreste rimanere informati su quanto sta per rivelare l'informatico e attivista statunitense. Nel frattempo, vi ricordiamo che la "talpa del Datagate" ha paragonato la tracciabilità di Internet alla bomba atomica e lanciato l'applicazione che trasforma lo smartphone in un sistema di sorveglianza.