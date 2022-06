Anche Edward Snowden usa le criptovalute: 'ma non ci investo'

Nel corso della Consensus 2022 Conference organizzata da Coindesk, ha tenuto un intervento anche l’analista Edward Snowden, che ha affrontato il tema delle criptovalute.

L’informatore dell’NSI ha rivelato di utilizzare le criptovalute ed ha raccontato un aneddoto: “nel 2013 ho usato il Bitcoin per pagare in server con uno pseudonimo”.

Nel corso del suo intervento, Snowden ha anche spiegato che in generale “non incoraggio le persone ad investire sulle criptovalute, e questo mi allontana da molte persone della community crypto”.

Snowden ha anche difeso il mercato dalle critiche arrivate qualche giorno fa da parte di un gruppo di esperti di che ha duramente attaccato le criptovaluta e la blockchain in una lettera ai legislatori statunitense. Secondo Snowden, i firmatari di tale lettera hanno frainteso il mercato: “ci sono tanti modi per affrontare tutte le loro preoccupazioni. Tutte le persone che hanno firmato questo messaggio dovrebbero capire questo settore".

La discussione si è ovviamente spostata anche sul tema per cui si è sempre dimostrato sensibile: la privacy. Snowden ha affermato che sono stati compiuti grandi passi in avanti nella crittografia dei contenuti, ma è comunque ancora preoccupato per i metadati.

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo riportato la notizia di come Snowden sia coinvolto nello sviluppo di zCash.

Nel frattempo, come ampiamente riportato su queste pagine, si sta concludendo unweekend non positivo per le criptovalute.