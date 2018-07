EEC 'conferma' iPhone 9 e suggerisce 7 nuovi iPad con iOS 12

La Commissione economica eurasiatica (EEC) ha recentemente fatto trapelare dei documenti legati ai nuovi dispositivi Apple che dovrebbero arrivare nel corso di quest'anno, tra cui probabilmente figurano la gamma iPhone 9 e 7 nuovi iPad con iOS 12.

In particolare, gli archivi EEC si sono aggiornati aggiungendo proprio questi prodotti della società di Cupertino. Prima di entrare nei dettagli, è importante comprendere lo schema dei numeri di modello che Apple usa per i suoi dispositivi. Ebbene, gli attuali iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X hanno i seguenti nomi:

iPhone 8 - A1863, A1905, A1906, A1907

iPhone 8 Plus - A1864, A1897, A1898, A1899

iPhone X - A1865, A1901, A1902

Come potete vedere, l'ultima riga dell'immagine presente qui sotto è legata alla lineup di iPhone e presenta anche diversi numeri di modello già esistenti. Tralasciando questi ultimi, troviamo i nuovi modelli: A1920, A1921, A1984, A2097, A2098, A2099, A2101, A2103, A2104, A2105 e A2106. Stando ai colleghi di Wccftech,tra questi ci sarebbero i tre nuovi iPhone, ben 7 iPad montanti iOS 12 (che sicuramente saranno suddivisi in varianti distinte dalla presenza di supporto al 4G LTE o meno) e un nuovo MacBook, che potrebbe anche essere quello annunciato giusto ieri. Insomma, l'unica cosa certa è che Apple ha in serbo diverse novità. Staremo a vedere di cosa si tratta.