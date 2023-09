eero Max 7 ufficiale all'evento Amazon: è il primo sistema mesh Wi-Fi 7

Di certo non c'è stato solamente l'annuncio di Alexa AI durante l'evento Amazon Devices 2023. Infatti, il colosso del mondo e-commerce ha svelato anche un buon numero di novità hardware, tra cui rientra il primo sistema mesh Wi-Fi 7: eero Max 7.

Come si può approfondire tramite il portale ufficiale di Amazon Devices 2023, infatti, è stata colta l'occasione della presentazione, legata alla giornata del 20 settembre 2023, per ufficializzare questo prodotto. Si tratta, come ben potete immaginare, del dispositivo eero più prestante e avanzato di sempre.

Combinando infatti le tecnologie TrueMesh e Wi-Fi 7, si ottengono incrementi sia in termini di velocità che a livello di latenza. C'è poi la questione relativa all'evitare le interferenze delle reti vicine, così come, tramite 10 Gigabit Ethernet, risulta possibile scaricare un film 4K in 10 secondi (esempio effettuato dalla stessa Amazon: un altro scenario pratico indicato a livello ufficiale è quello relativo al download di un videogioco da 50GB in meno di un minuto).

La nuova proposta del brand eero punta insomma in alto in ambito connettività, offrendo un sistema Wi-Fi mesh tri-band che supporta 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz. A livello di velocità, si arriva a 4,3 Gbps via wireless, nonché a 9,4 Gbps tramite cavo. Come ben potete immaginare, non mancano due porte Ethernet 10 Gigabit e due porte Ethernet 2,5 Gigabit. A livello di copertura si arriva fino a 232 m2, mentre il massimo numero di dispositivi connessi supera i 200. A quale prezzo è disponibile tutto questo? eero Max 7 approderà presto sul mercato italiano a un costo di 699,99 euro (one pack) su Amazon.