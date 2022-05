eero presenta eero Pro 6E ed eero 6+: i router eero WiFi più veloci di sempre

Amazon comunica oggi la disponibilità in Italia di eero Pro 6E ed eero 6+, le new entry della serie eero 6 con sistema WiFi mesh, che sono etichettati dalla compagnia americana come i “router eero WiFi più veloci di sempre”.

eero Pro 6E è il primo sistema WiFi mesh di eero ad essere abilitato al WiFi 6E e supporta la velocità di rete fino a 2,3Gbps, con possibilità di coprire oltre 100 dispositivi contemporaneamente ed accedere alla banda 6 GHz.

eero 6+ è invece il sistema gigabit eero più conveniente e performante, e garantisce l’accesso ai canali radio a 160MHz per una connettività veloce per le attività come AR, VR e streaming 8K. In questo caso è garantito il supporto a 75 dispositivi connessi in contemporanea.

“Con l’arrivo dei nuovi eero Pro 6E ed eero 6+, insieme ai nostri dispositivi già disponibili della serie eero 6, ampliamo il nostro portfolio e rendiamo più accessibili e convenienti per i clienti i sistemi Wi-Fi domestici, facili da usare, veloci e affidabili”, ha affermato Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices International. “eero Pro 6E ed eero6+ rappresentano un grande passo avanti nella fornitura dei nostri sistemi Wi-Fi più performanti e convenienti, per tutti.”

eero Pro 6E è disponibile al prezzo di 359 Euro se si sceglie la confezione singola ed 839 Euro per quella contenente tre pezzi. Per quanto riguarda eero 6+, invece, può essere portato a casa a 149 Euro nel box singolo e 329 Euro per la confezione da tre.