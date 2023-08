eero Pro 6E, sistema WiFi Mesh di Amazon è in offerta quasi a metà prezzo

Poco meno di un anno fa vi abbiamo raccontato la nostra esperienza con i sistemi mesh di Amazon nella recensione di eero Pro 6E, un pacchetto che mette semplicità e tecnologia nella stessa confezione offrendo un corposo miglioramento della copertura in casa e le prestazioni del Wifi 6E.

Nel bel mezzo di questa calda estate, il portale di eshop di Seattle sta proponendo per i suoi utenti italiani uno sconto su tutta la gamma, dai più classici sistemi mesh bibanda Wifi 5 e Wifi 6 fino ai più recenti kit tri-band con Wifi 6E.

In particolare, sono molto interessanti proprio questi ultimi, con offerte che spaziano dal 26 al 40% a seconda del kit preso in considerazione e dal numero di pod che si desidera acquistare.

Partiamo dal singolo pod eero Pro 6E, che viene scontato proprio del 26%, con un prezzo che passa da 289,99 euro agli attuali 214,99 euro, spedizione Prime inclusa.

Al suo fianco, il kit da due pezzi, dunque con maggiori possibilità di estensione del segnale, viene proposto a 349,99 euro invece di 583,97, per uno sconto del 40%.

Ultimo, per le case a metratura ancora più elevata o su più livelli, il kit da tre pod eero Pro 6E, che passa da 629,99 euro a soli 469,99 euro, per uno sconto del 25%.

È chiaro, dunque, che la soluzione più conveniente sia proprio quella del kit da due pezzi, che copre fino a 380 m2 e che rappresenta probabilmente anche il modo migliore per coprire abitazioni anche di grandi dimensioni. A questa pagina, invece, trovate le offerte più convenienti del brand eero, comprese quelle con Wifi 6 e Wifi 5, con prezzi che partono da meno di 60 euro.

