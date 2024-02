Ecco cos'è successo quando negli USA sono stati vietati i sacchetti di plastica

Negli anni '60, quando i sacchetti di plastica, per la loro economicità e durabilità, conquistarono il mercato globale, fu una benedizione a detta di molti... che per la loro stessa resistenza si è trasformata in una maledizione per l'ambiente, con accumuli in discariche e oceani che hanno creato persino un'isola piena di spazzatura.

Da allora, la lotta contro l'uso eccessivo della plastica ha preso piede, con San Francisco che nel 2007 ha introdotto il primo divieto di sacchetti di plastica negli USA, seguita da altre città e stati. Nel 2023, dieci stati avevano bandito a livello statale l'uso di questi sacchetti, con leggi simili proposte altrove.

Le ricerche dimostrano che i divieti hanno ridotto in media quasi 300 sacchetti di plastica per persona all'anno, evitando così miliardi di sacchetti in tutto il paese. Questa vittoria ambientale non è solo una questione di numeri, ma anche di impatto sulla vita marina: ogni anno, l'inquinamento da plastica uccide almeno 100.000 mammiferi marini e 1 milione di uccelli marini, con circa 1.000 tartarughe intrappolate in rifiuti di vario tipo.

Nonostante i sacchetti di plastica non siano l'unico colpevole, rappresentano una parte significativa del problema. Il rapporto sottolinea che i divieti ben progettati hanno ridotto efficacemente il consumo di sacchetti di plastica monouso, riducendo l'inquinamento e spingendo i consumatori verso scelte più sostenibili.

L'altro lato della medaglia, però, mostra che la soluzione non è passare da un tipo di sacchetto monouso a un altro, come quelli di carta, che pur essendo più facili da riciclare, richiedono più energia per la produzione e generano più rifiuti solidi. La conclusione è chiara: la regolamentazione rimane il modo migliore per affrontare il problema dei rifiuti e dell'inquinamento da plastica.

Nel frattempo, c'è una gran brutta notizia per tutti coloro che bevono dalle bottiglie d'acqua in plastica.