Gli effetti devastanti delle alte temperature sulla salute mentale

L'estate non è ancora terminata e ci ritroviamo a dover affrontare ondate di calore intollerabili. Sono tanti i disagi che queste alte temperature arrecano e gli effetti del cambiamento climatico stanno avendo ripercussioni anche sulla salute mentale.

Era già stato appurato come gli eventi estremi causati dal cambiamento climatico, stessero aumentando il tasso di mortalità. Recentemente, gli esperti hanno confermato che questo sta avendo degli impatti negativi sulla saluta mentale e che la situazione potrebbe peggiorare ancora.

Uno studio effettuato nel 2021 a Berna, Svizzera, ha dimostrato che i ricoveri le cui cause sono da associare ai disturbi mentali, hanno subito un aumento del 4% per ogni aumento di 10°C della temperatura giornaliera. Negli Stati Uniti, invece, un altro studio ha mostrato come anche solo l'incremento di 1,5°C possa essere associato a circa 1.601 decessi per lesioni volontarie e involontarie.

A causa delle roventi temperature, la perdita di sonno affligge tante persone e si crede che questo, legato anche a ondate di calore intollerabili per l'essere umano, possa portare a episodi il cui livello di rabbia raggiunge dei picchi elevati con conseguenti conflitti e violenze. Inoltre, le alte temperature possono portare a perdite in termini di guadagni e produttività, motivo per cui le persone hanno cominciato a sperimentare attacchi di ansia ed episodi depressivi.

Recentemente si è potuto osservare un aumento dell' "eco ansia", legata agli impatti negativi attuali e futuri del cambiamento climatico. Sentimenti di impotenza, paura ed un senso di sopraffazione pare stiano affliggendo gran parte della popolazione mondiale.

Considerando che la situazione peggiorerà col passare del tempo è importante che vengano sviluppate soluzioni, anche politiche, che permettano di proteggere tutte quelle persone colpite da questo fenomeno, comprendendo a pieno gli effetti devastanti che l'emergenza climatica ha sulla psiche.