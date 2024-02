Gli effetti di El Niño di 80 anni fa sono visibili su questo ghiacciaio dell'apocalisse

L'Antartide, quel continente avvolto nei misteri dei suoi vasti ghiacciai, ha recentemente raccontato una squadra di ricercatori guidata dall'Università di Houston. Immersi nel freddo per cogliere i segreti della Terra, hanno estratto dal cuore ghiacciato del continente nucleo dopo nucleo di sedimenti rocciosi.

La loro missione? Tracciare l'origine dell'inarrestabile ritirata di uno dei colossi ghiacciati della Terra, il Ghiacciaio Thwaites, noto agli scienziati e ai profani come il 'Ghiacciaio del Giorno del Giudizio'. La sua scomparsa non segna soltanto una trasformazione irreversibile dell'Antartide ma suona un campanello d'allarme per il pianeta intero.

Queste rocce, custodi di millenni, hanno svelato che il fenomeno di fusione non ha avuto inizio negli anni '70, come precedentemente creduto, ma si è manifestato con intensità già negli anni '40 del secolo scorso, sotto l'effetto devastante di un El Niño straordinario. Questo evento climatico estremo, accaduto tra il 1939 e il 1942, ha riscaldato le acque dell'Antartico occidentale, innescando un processo che, una volta messo in moto, non ha mostrato segni di arresto.

La ricerca ha evidenziato come queste dinamiche esterne, piuttosto che i cambiamenti interni dei ghiacciai stessi, abbiano favorito la trasformazione del ghiaccio da ancorato al fondale a liberamente galleggiante, accelerando il ritiro della zona di ancoraggio e aumentando l'instabilità complessiva. I risultati dello studio, pubblicati sulla prestigiosa rivista PNAS, offrono una prospettiva allarmante ma necessaria: una volta che il sistema glaciale perde il suo equilibrio, il processo di ritirata prosegue inesorabile, anche decenni dopo la cessazione degli stimoli iniziali.