Gli effetti della fuoruscita di petrolio sull'ambiente: queste ostriche sono 'mutate'

Le fuoriuscite di petrolio, come ben sappiamo, hanno un impatto devastante sull'ambiente e sull'ecosistema circostante. Dei ricercatori in un nuovo studio hanno scoperto che le ostriche della regione della costa del Golfo colpita dal disastro della fuoriuscita di petrolio di Deepwater Horizon del 2010 hanno un tasso molto più alto di metaplasia.

Quest'ultima è una condizione in cui il tessuto si forma in modo anomalo. Secondo un comunicato stampa della California Academy of Sciences, i risultati sono alcuni degli indicatori più forti che le fuoriuscite di petrolio possono avere effetti a lungo termine sulla salute ecologica di una regione. Abbiamo visto qualcosa di simile con una popolazione di granchi, orribilmente mutati e con tumori.

"Le differenze che abbiamo trovato tra le ostriche sono state devastanti", ha affermato nel comunicato stampa la professoressa Deanne Roopnarine, co-autrice dello studio. “Quelli di Chesapeake Bay avevano bellissime branchie ciliate, che usano per aiutare a filtrare le particelle di cibo, mentre alcuni della costa del Golfo non avevano affatto le ciglia. Come si nutrono e come sopravvivono questi animali?"

Lo studio, pubblicato sulla rivista PLOS ONE, ci fa riflettere sull'impatto devastante che le fuoriuscite di petrolio possono avere sugli oceani della Terra. "Le ostriche orientali non sono solo un anello importante nella catena alimentare dell'ecosistema, ma sono anche ingegneri dell'ecosistema, che formano barriere coralline che riparano altri organismi e proteggono le aree costiere dalle mareggiate", ha dichiarato Peter Roopnarine, coautore dello studio.