Quali sarebbero gli effetti di una guerra nucleare per l'atmosfera terrestre?

Quanto sarebbe catastrofica per il nostro pianeta una guerra nucleare? Ebbene, una recente ricerca pubblicata su “Journal of Geophysical Research” cerca di delineare i danni che un simile evento causerebbe all'atmosfera del nostro pianeta.

I modelli utilizzati per condurre lo studio sono aggiornati e puntuali, inoltre tengono conto delle complesse reazioni chimiche che avverrebbero nella stratosfera, uno dei livelli più bassi dell'atmosfera terrestre. Questo ha consentito ai ricercatori di porre la guerra nucleare come un evento ancor più drammatico di quanto precedenti ricerche avevano ipotizzato. A tal proposito, lo scienziato del clima Alan Robock, della Rutgers University in New Jersey, ha affermato: “Sospettavamo che lo strato d’ozono sarebbe stato distrutto dopo una guerra nucleare, provocando un aumento della luce ultravioletta sulla superficie terrestre. Tuttavia, oggi abbiamo quantificato e calcolato come questi raggi ultravioletti verrebbero contrastati dalla quantità di fumo presente nell’atmosfera”.

Il gruppo di ricerca ha analizzato l’impatto di due distinte tipologie di guerra atomica, una regionale con rispettivamente 5 megatoni di fuliggine rilasciata, e una globale con 150 megatoni di fuliggine dispersa nell’atmosfera. In questo senso, una guerra globale provocherebbe una perdita media dello strato di ozono del 75% nel corso di 15 anni, mentre una guerra regionale si attesterebbe sul 25% d’ozono in un periodo di 12 anni. Secondo lo studio, sebbene il fumo bloccherebbe inizialmente i raggi del Sole, nel giro di pochi anni si arriverebbe a una diminuzione ulteriore dello strato d’ozono. Questo a causa dalle reazioni chimiche della luce con gli ossidi dell’azoto, e dello stesso fumo, che riscaldato, ridurrebbe le sue proprietà fotochimiche. La mole di luce UV che raggiungerebbe il nostro pianeta, risulterebbe tale da minare la sopravvivenza di interi ecosistemi, promuovendo enormi difficoltà per l’agricoltura e per la salute dell’uomo.

