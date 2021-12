Gli effetti dell'Inquisizione spagnola persistono ancora oggi: ecco in che modo

E se vi dicessimo che gli effetti dell'Inquisizione Spagnola sono visibili ancora oggi? Un team internazionale di scienziati ha analizzato gli effetti dell'inquisizione spagnola sul territorio e, incredibilmente e contro tutte le aspettative, esistono ancora oggi. Lo studio è stato pubblicato su The Conversation.

Prima, però, un po' di storia: quando parliamo di "Inquisizione spagnola" ci riferiamo al tribunale introdotto in Spagna nel 1478 da Ferdinando II con l'obiettivo di imporre l'uniformità religiosa cristiana. L'inquisizione era una vera e propria istituzione giudiziaria che ricercava e reprimeva qualsiasi tipo di eresie. I metodi utilizzati erano molti, dalle semplici sanzioni a delle vere e proprie torture.

I processi si sono verificati in un lungo periodo tra il 1478 e il 1834. Anche 200 anni dopo la sua abolizione però, nei luoghi in cui l'inquisizione era forte sono stati osservati livelli di attività economica, fiducia e di istruzione notevolmente inferiori rispetto ai luoghi in cui era debole (nel frattempo, ecco qualche agghiacciate curiosità sull'inquisizione spagnola).

In luoghi senza persecuzioni, il PIL pro capite medio è di 19.450 €, mentre nei luoghi in cui l'inquisizione era più attiva è inferiore a 18.000 €. Come mai questa differenza? L'inquisizione era particolarmente sospettosa verso coloro che erano istruiti e il suo impatto sul clima culturale, scientifico e intellettuale della Spagna fu grave.

In poche parole, la presenza di questa costante favorì l'ignoranza, con effetti visibili ancora oggi. Perfino la fiducia generale delle persone verso i loro simili diminuisce nelle aree in cui l'inquisizione spagnola era forte - secondo un sondaggio in cui hanno partecipato 26.000 persone. Insomma, a 200 anni da questo tragico evento, i luoghi colpiti sembrano essere più poveri, più religiosi e meno istruiti.