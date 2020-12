Gli effetti della solitudine a chi si sente solo: una firma cerebrale diversa

Grazie a una nuova analisi di 38.701 volontari di mezza età e anziani, i ricercatori hanno identificato alcune differenze nel cervello di coloro che spesso si sentivano soli, paragonati a quelli che non si sentivano in questo modo. Le differenze erano incentrate sul sistema della condizione di default, nel cervello.

"In assenza di esperienze sociali desiderate, gli individui soli possono essere orientati verso pensieri diretti, come ricordare o immaginare esperienze sociali", afferma il neurologo Nathan Spreng della McGill University, in Canada. I ricercatori hanno esaminato gli impatti negativi duraturi che una persona sperimenta soggettivamente quando è socialmente isolata.

Nel cervello delle persone che spesso si sentivano sole, il sistema della condizione di default (una rete cerebrale di grande scala di regioni cerebrali interagenti) era collegato in modo più forte e si osservava più materia grigia, suggerendo una maggiore attività o capacità in queste particolari regioni neurali. La solitudine era anche collegata a un fornice più completo, il fascio di fibre nervose che collega la rete predefinita all'ippocampo.

In poche parole: l'attività cerebrale sembra compensare un vuoto sociale. "Ipotizziamo che in assenza di esperienze sociali desiderate, gli individui soli possono essere influenzati verso cognizioni dirette internamente mediate da regioni del cervello di rete predefinite", scrivono i ricercatori nel loro articolo pubblicato sulla rivista Nature Communications.

"Stiamo appena iniziando a capire l'impatto della solitudine sul cervello", afferma infine l'ingegnere biomedico Danilo Bzdok, della McGill University. "Ampliare le nostre conoscenze in questo settore ci aiuterà ad apprezzare meglio l'urgenza di ridurre la solitudine nella società odierna".