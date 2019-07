Gli effetti dei terremoti della California visti dallo spazio nella nuova mappa della NASA

La NASA ha pubblicato una mappa che mostra dallo spazio i due forti terremoti che hanno colpito la California meridionale il 4 e 5 Luglio scorso, rispettivamente di 6,4 e 7,1 di magnitudo. L'epicentro delle scosse è stato localizzato vicino alla città di Ridgecrest, a 241 chilometri a nord est di Los Angeles.

Secondo il Geological Survey degli Stati Uniti, il terremoto da 7,1 gradi è stato uno dei più potenti ad aver colpito la regione negli ultimi 40 anni.

Il team ARIA (Advanced Rapid Imaging and Analysis) del Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena, in California, ha utilizzato i dati dei radar ad apertura sintetica (SAR) del satellite ALOS-2 per generare la mappa che vi proponiamo in calce, che mostra lo spostamento della superficie provocato dalle scosse. Le immagini sono state acquisite l'8 Luglio 2019 e confrontate con quelle dell'8 Aprile 2018.

Ogni colore rappresenta 12 centimetri di spostamento del terreno verso o lontano dal satellite. Nella parte a sud-est della mappa vengono indicate le rotture superficiali causate dalle scosse, mentre le aree rumorose nel nord-ovest possono indicare luoghi in cui la superficie del terreno è stata toccata dai terremoto.

Nel post pubblicato sul blog del JPL, si legge che l'USGS ha registrato oltre mille scosse di assestamento nella regione dopo il terremoto del 5 Luglio. Gli scienziati statali e federali si stanno affidando alla mappa della NASA per studiare la deformazione superficiale e valutare i danni, oltre che mappare le faglie.