Che effetto ebbe l'asteroide che spazzò via i dinosauri su piante e alberi?

Un asteroide, 66 milioni di anni fa, si scontrò sulla Terra e annientò la stragrande maggioranza della vita del pianeta. L'evento, conosciuto come l'ultimo delle cinque estinzioni di massa, è stato chiamato "evento K-T". All'impatto, l'asteroide annientò tre quarti degli animali presenti nell'oceano e tutti i dinosauri del pianeta.

Piante e alberi sopravvissero all'estinzione di massa. Quindi, sappiamo che gli effetti sulle piante furono inferiori a quelli sui dinosauri. Tuttavia, le piante non uscirono completamente illese da quell'evento estremo. Come fanno a sapere tutto questo gli scienziati? Ovviamente attraverso lo studio dei fossili, che può dirci molte cose per conoscere gli effetti dell'estinzione di massa.

I fossili trovati in Nord America, ad esempio, raccontano la storia della vita delle piante prima, durante e dopo l'impatto dell'asteroide. Questi resti mostrano che gli effetti immediati dell'asteroide furono catastrofici: le onde d'urto, i terremoti e gli tsunami avrebbero ucciso molte piante e gli incendi boschivi potrebbero aver bruciato ampie aree. Circa la metà di tutte le specie vegetali si estinse dopo che l'asteroide colpì la Terra e molte altre morirono per gli effetti creati subito dopo.

Lo scontro fece arrivare innumerevoli quantità di polvere nell'atmosfera, che impedì ai raggi del Sole di raggiungere la superficie della Terra e, conseguentemente, impedì il nutrimento principale delle piante. Il mondo era piombato in un freddo e oscuro inverno. A dominare il nostro pianeta in quel periodo furono le piante di felce, che prosperano in ambienti disturbati e hanno solo bisogno del vento per colonizzare nuove aree.

Rispetto agli animali, le piante hanno un vantaggio nel sopravvivere alle estinzioni di massa: i semi possono rimanere dormienti per molti anni nel terreno. Dopo l'evento estintivo, i semi hanno "aspettato" pazientemente in uno stato dormiente finché le condizioni non migliorarono. La maggior parte dei gruppi di animali, infatti, ha impiegato milioni di anni per riprendersi dall'estinzione di massa, mentre le piante si ripresero rapidamente.

Un evento che cambiò radicalmente la storia della Terra e permise ai mammiferi di prosperare.